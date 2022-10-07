Beckham'ın oğlu eş sevgisinde çıtayı yükseltti

Evlendikten sonra eşi Nicola Peltz’in soyadını alan Brooklyn Beckham, eşine yaptığı jestleri sürdürmeye devam ediyor. Yeni soyadını göğsüne kazıtan Beckham elinin üzerine de 'evli' dövmesi yaptırmıştı.

YENİ HAMLE GELDİ

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nicola Peltz ile dünyaevine girmişti. Beckham'ın oğlu Brooklyn'in bu kez de Instagram profiline “Nicola’nın eşi” yazdı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

Çiftin düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladığı da öğrenilmiş, oyunculuk yapan Amerikalı Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıkmıştı. 23 yaşındaki Brookly Beckham ile 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.