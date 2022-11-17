Brooklyn Beckham 10 çocuk istiyorum demişti. Nicola Peltz bakın ne cevap verdi

Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham (23), oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile geçtiğimiz nisan ayında Miami'de evlenmişti.

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, her evli çift gibi anne ve baba olmak istediklerini söyledi.

"10 ÇOCUK İSTİYORUM"

Ağustos 2022'de Brooklyn Beckham genç yaşta baba olmayı planladığını ve 10 tane çocuğu olmasını istediğini belirtmişti. Fakat çocuk sahibi olma konusunda eşi Nicola Peltz Beckham'ın fikrinin önemli olduğunu saklamamıştı. Brooklyn Beckham, 10 çocuk arzusunu dile getirdikten sonra "Ama bu onun bedeni ve onun kararı" diye sözlerini tamamlamıştı.

"BİZ 7 KARDEŞİZ"

Peltz, yedi kardeş olduklarını belirterek "Bence Brooklyn, benim ailemle birlikte olmayı ve özellikle ağabeylerimle vakit geçirmeyi seviyor" dedi. Nicola Peltz, eşinin erkek kardeşleriyle iyi arkadaş olduklarını da sözlerine ekledi.

"BÜYÜK BİR AİLE İSTİYORUZ"

Son olarak Bates Motels adlı yapımda kamera karşısına geçen Nicola Peltz bu konuyla ilgili "Biz gerçekten büyük bir aile istiyoruz. Çocuklarımızdan bazılarını biz dünyaya getireceğiz. Sonra başka çocuklar da evlat edinmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

