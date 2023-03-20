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Bruce Willis'indoğum gününde tüm aile bir araya gelip kutlama yaptı

Geçtiğimiz haftalarda frontotemporal demans teşhisi konulan ünlü oyuncu Bruce Willis'in evde kutlanan doğum gününden duygusal anlar

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:13
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Bruce Willis'in 68. doğum gününde tüm aile bir araya geldi

Bruce Willis'indoğum gününde tüm aile bir araya gelip kutlama yaptı
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Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti.

TÜM AİLE BİR ARADA

19 Mart'ta 68. doğum gününü kutlayan Willis, geniş ailesiyle bir araya geldi. Willis ve Emma Heming Willis’in çiftlik evinde bir araya gelen grupta Willis'in eski eşi Demi Moore ve kızları da vardı.

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