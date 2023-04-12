Bruce Willis sinemaya veda etti

Türkiye’de 1980’li yıllarda yayınlanan "Mavi Ay" adlı TV dizisinde "David Addison" karakteriyle tanınan Bruce Willis, "Zor Ölüm" serisiyle ünlenmişti.

Bruce Willis'e geçtiğimiz yıl beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis'in hastalığı "frontotemporal demans" olarak güncellenmişti.

42 YILLIK KARİYERİNİN SON FİLMİ

Tüm bu yaşananların ardından Bruce Willis, hayranlarının karşısına son kez "Hayalet Suikastçi" ile çıktı.

Willis'in jübile filminin küresel hasılatı henüz açıklanmamış olsa da Türkiye’de ilgi görmedi.

Filmin açılışı sadece 4.553 kişiyle gerçekleşti.

Filmin yönetmen koltuğunda Jesse Atlas otururken, Bruce Willis'e Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell eşlik etti.



