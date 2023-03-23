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Bruce Willis'in 42 yıllık kariyeri sona eriyor

Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis, geçtiğimiz sene afazi teşhisi almıştı. Hastalığı nedeniyle oyunculuk kariyerini bıraktığı açıklanan ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama ise geçtiğimiz haftalarda gelmişti.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 18:29
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Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'in 42 yıllık kariyeri sona eriyor

Bruce Willis'in 42 yıllık kariyeri sona eriyor
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Willis'in ailesinin yaptığı paylaşımda; dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandığı duyurulmuştu.

42 yıllık meslek hayatında 145 yapımda rol alan Willis, önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan son filmiyle kariyerine veda edecek.

Hollywood yıldızı Bruce Willis'e, beyinin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi 2022'nin mart ayında konulmuştu.

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