Bruce Willis'in kızlarından duygu yüklü mesajlar

Dün tüm dünyada Babalar günü kutlandı. Bruce Willis'in kızları, bu özel günde sosyal medya hesaplarında duygusal paylaşımlarda bulundu.

Geçtiğimiz nisan ayında müzisyen Derek Richard Thomas ile birlikteliğinden kız bebek dünyaya getiren Rumer Willis (34), babası için şu ifadeleri kullandı

''Bugün kızımı babamın kucağında görmek hayatım boyunca çok değerli olacak. Nezaketi ve ona olan sevgisi çok saf ve güzel. Baba sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Bir kızın isteyebileceği en sevgi dolu, en havalı baba olduğun için teşekkür ederim. Oyundaki en iyi kız babası.''

"BENİM BABAM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Scout Willis (31) ise "Bu adamın paylaştığı hassasiyeti, ailesine duyduğu derin hayranlığı, saygı ve saygıyı bildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu inanılmaz adam benim babam olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Seni kalbimin en derin derinlikleriyle seviyorum" mesajını yazdı.

ESKİ EŞTEN BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI

Tallulah Belle Willis (29), annesi Demi Moore'un "Bana bu üç güzel kızı verdiğin için sana sonsuza kadar minnettarım. Babalar Gününüz kutlu olsun" notunu düştüğü paylaşıma Instagram hesabında yer verdi.