Bruce Willis'in son hali sevenlerini üzdü

Ünlü oyuncu Bruce Willis demans hastalığıyla mücadele ediyor. Kızı tarafından paylaşılan bir fotoğraf, sevenlerini derinden üzdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bruce Willis'in son hali sevenlerini üzdü

Bir zamanların efsane aktörü Bruce Willis pençesine düştüğü hastalıklar yüzünden zor günler geçiriyor. 2022’nin mart ayında 68 yaşındaki oyuncunun afazi hastalığına yakalandığı ve artık emekli olduğunu açıklayan ailesi, bunun üstünden daha bir yıl geçmeden ikinci kez kötü haberi vermişti.

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KIZI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bruce Willis'in kızı tarafından paylaşılan fotoğraf ünlü aktörün sağlık durumuyla ilgili endişeleri artırdı. Fotoğrafta Willis'in kızının babasının yanında olma ve destek olma çabaları göze çarpıyor.

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Demans, genellikle ilerleyici bir nörolojik bozukluk olarak tanımlanır ve bireyin zihinsel işlevlerini etkiler. Bellek kaybı, bilişsel yeteneklerde azalma, karar verme güçlükleri ve kişilik değişiklikleri gibi belirtilerle karakterizedir. Bu hastalık, genellikle yaşla birlikte ortaya çıkar ve ilerledikçe günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir.

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Bruce Willis'in demansla mücadelesi, onunla aynı durumu paylaşan insanlar için farkındalık yaratma potansiyeline sahiptir. Demans, sadece hastayı değil, aynı zamanda aile bireylerini ve sevdiklerini de derinden etkileyen bir durumdur. Hastalığın belirtileri, tanısı ve tedavisi konularında toplumda bilinç oluşturmak önemlidir.

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