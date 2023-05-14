Brüksel'de kritik zirve. Aliyev ile Paşinyan bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesi Brüksel'de başladı.

Toplantının Avrupa Birliği Genel Merkezi'nde yapıldığı bildirildi.

Her iki taraf da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde Brüksel formatının yeniden tesis edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Charles Michel'e bu yöndeki çabalarından dolayı teşekkürlerini iletti.