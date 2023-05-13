Bruma'nın geleceği Jesus'a bağlı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Braga'ya kiralık olarak gönderdiği Bruma, bu kulüpte gösterdiği başarılı performansla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. Portekizli futbolcunun sezon sonunda sarı lacivertli takıma dönüp dönmeyeceği ise merak konusu...

PORTEKİZ MEDYASINA KONUŞTU

Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre; Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalması halinde Bruma sarı lacivertli takıma dönmeyecek. Jesus ile yolların ayırılıp yeni bir teknik adamın gelmesi durumunda ise Portekizli futbolcu forma kapma mücadelesi için İstanbul'a dönecek.

FENERBAHÇE İSTİYOR

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Bruma'nın yeteneğine inandığı ve bu nedenle 4.5 milyon euro yatırım yaparak futbolcunun bonservisinin PSV'den alındığı da vurgulandı.

Braga'nın bu ihtimalleri ortadan kaldırmasının tek yolunun ise 4-5 milyon euroluk bir satın alma teklifi sunması olduğu ancak bu durumun şu ana kadar gerçekleşmediği vurgulandı.