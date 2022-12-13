Cepheye gönderilen şarkıcıyı görmek için saatlerce dondurucu soğukta beklediler

Milyonlarca hayranı olan dünyaca ünlü Güney Koreli K-pop grubu BTS'nin askere alınan 29 yaşındaki üyesi Jin'i görmek isteyen hayranları, askeri kampın önünde nöbet tutmaya başladı.

Dondurucu soğuğa rağmen Yeoncheon'daki karargah önünde ellerinde Jin'in posterleriyle bekleyen kalabalık, ünlü şarkıcının Kuzey Kore'yle cephe hattında askerlik yapmasına tepki gösterdi. Kalabalığın artması nedeniyle çok sayda asker kamp önünde güvenlik kordonu oluşturdu.

BTS'nin en yaşlı üyesi olan Jin, 18 ay süreyle cephede askerlik görevi yapacak. Şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı mesajda kazıttığı saçlarının düşündüğünden daha iyi göründüğünü belirtti.

Grubun menajeri, tüm BTS üyelerinin askerlik görevlerini yerine getireceğini duyurmuştu.

Teknik olarak Kuzey Kore’yle savaş halinde olan ülkede 30 yaş aştı tüm erkekler iki yıla kadar askerlik yapmak zorunda.

Güney Kore’nin en ünlü gruplarından olan ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan BTS üyelerinin askere gidip gitmeyeceği sorusu son dönemde büyük tartışma yaratmıştı. Güney Kore, 2020’de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.