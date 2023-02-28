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BTS üyelerinden biri daha askere gidiyor. 2 yıl askerlik yapacak

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS üyesi Kim Seok-jin'in ardından J-Hope da askere gidiyor.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:29
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İki yıl askerlik yapacak! K-Pop grubu BTS üyelerinden biri daha askere gidiyor

BTS üyelerinden biri daha askere gidiyor. 2 yıl askerlik yapacak
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Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli BTS grubunun 30 yaşındaki üyesi Kim Seok-Jin askere gitmişti. Gruptan J- Hope'un da zorunlu askerlik yapacağı açıklandı. Grubun yapımcı şirketi Big Hit Music, 29 yaşındaki şarkıcının askere gideceği haberini resmen duyurdu.

Güney Kore'de fiziksel açıdan sağlıklı 18-28 yaş arası tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.

Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor. Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.

Kim Seok-Jin'in askere katıldıktan sonraki ilk görüntüsü yayınlanıştı. 

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