Bu adamı kadın dövüştürmek cinayete tam teşebbüs. Türk kadının ensesine vuruyor bir de

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 57 kilogram boks yarı finalinde milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting'e mağlup olarak bronz madalya kazandı.

Maç sonrası yaptığı "X" işaretiyle cinsiyet tartışmalarındaki Cezayirli boksör Imane Khelif ve rakibi Lin Yu Ting'e göndermede bulundu.

CİNAYETE TEŞEBBÜS

Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting milli sporcumuz Esra Yıldız Kahraman'a yaptığı skandal hareket ise kameralara yansıdı.

Kadın-adam böksör kadın boksörümüzün ensesine vurarak resmen cinayete teşebbüste bulundu.

O anlar kameralar yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki çekti.

Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan Esra Yıldız Kahraman, "Hedefim şampiyonluktu ve bu benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Talihsizlikler beni buldu, dün biraz rahatsızlandım. Elimden gelen her şeyi yaptım ama daha iyi olabilirdi. Rakibim de bir numaralı seribaşıydı, iyi bir rakipti. Nasibimizde bronz madalya varmış.

Bu yolun sonu değil, 2028'de Los Angeles var. Tokyo'da çeyrek finalde yenildim, burada bronz madalya kazandım. Los Angeles'ta inşallah altın madalya kazanırım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyorum" dedi.

LIN YU TING KİMDİR?

13 Aralık 1995 doğumlu Lin Yu-ting, boks dünyasında adından sıkça söz ettiren bir sporcu. Asya Oyunları'nda iki altın madalya, Asya Amatör Boks Şampiyonası'nda bir altın madalya ve IBA Dünya Boks Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Çin Taipei'yi temsil eden Lin, 4 Ağustos 2024'te Bulgar rakibi Svetlana Staneva'yı mağlup ederek kadınlar 57 kilogram kategorisinde en azından bronz madalya kazanmayı garantiledi.