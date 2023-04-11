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Bu akşam Aile var mı? Aile 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin beşinci bölümü izleyiciyle buluştu. Aile’nin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:00
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Bu akşam Aile var mı? Aile 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu akşam Aile var mı? Aile 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Aile’nin 6. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

BU AKŞAM AİLE VAR MI?

Aile dizisi 6. bölümüyle bu akşam Show TV’de yayınlanacak.

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