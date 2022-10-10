Trabzonspor'un bu akşam neden temkinli olması gerektiğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Fenerbahçe uzatmalarda güldü. Beşiktaş, Giresunspor karşısında skoru korumak için ecel terleri döktü. Adana Demirspor ve Konyaspor bir puana altın bulmuş gibi sevindi. Ligin futbol kalitesi ortada. Dört müsabakanın futbolu vasatın üzerine çıkmadı.

Ligde ve Avrupa’da mücadele eden Trabzonspor 8 gün içinde üç maç oynayacak. Bu akşamki Kasımpaşa müsabakası en kolayı. Kendi seyircisi önünde 3 puan arayacak. Kasımpaşa takımı sürpriz sonuçlara imza atıyor. Temkinli olmak lazım.

Trabzonspor sezon başında Kasımpaşa takımının üç oyuncusunu transfer etse de rakibi onların yerlerini erken doldurdu.

Perşembe günü UEFA liginde Şenol Güneş spor kompleksinde Monaco ile “olmak ya da olmamak” maçına çıkacak. Grupta iddiasını sürdürmesi için tek skorlu maç oynayacak. Beraberlik Fransız takımına ilaç olur. Monaco’nun son haftalarda iyi bir çıkışı var.

Trabzonspor 8. günde hafta sonu İstanbul’da Beşiktaş ile karşılaşacak. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor için lige ayar çekme müsabakası olacak bu maç öncesi ve skoruna göre sonrasında erken ama iki teknik adam için de çok şey konuşulur!

Özellikle İsmael’in sallanan koltuğu takımı kaybederse zangır zangır durumuna gelir..

Trabzonspor taraftarına bu akşam büyük iş düşüyor. İtici güç olarak tribündeki yerini almalı. Maç seçtiğini görüyorum.

Tribünler heyecanını yitirmiş gibi duruyor. Trabzonspor Kasımpaşa maçını kazanmak zorundadır. Bu akşamki moral motivasyon hafta içi lokomotif olur..