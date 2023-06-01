Bu amcanın silahının ruhsatı var mı? Evinden balkon konuşması yapan amca 4 silahı ile terör estirdi

Seçim sonrası evinden balkon konuşması yapan amca 4 silah ile terör estirdi. Emekli Amiral Türker Ertürk o anları “Bu amcanın silahının ruhsatı var mı?” mesajıyla paylaştı.

Bu amcanın silahının ruhsatı var mı? Evinden balkon konuşması yapan amca 4 silahı ile terör estirdi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Erdoğan’ın kazanması sonrası bazı kentlerde tepki çeken görüntüler yaşandı. Bazı AKP’liler, seçim sonuçlarının belli olmasından sonra sokağa çıkarak silahlı kutlamalar yaptı.

Silahlı kutlamaların bir örneğinin de Trabzon’da yaşandığı ortaya çıktı. Evinin balkonuna çıkan yaşlı bir adam Erdoğan için türkü söyledikten sonra terör estirdi. Yaşlı adam belinden çıkardığı 4 silahla ardı ardına havaya ateş açtı.

Emekli Amiral Türker Ertürk’ün paylaştığı görüntülerde yaşlı adamın belinden çıkardığı 4 silahla tüm mermileri bitene kadar ateş etmesi dikkat çekti. Öte yandan çevredeki bir vatandaşın yaşlı adama yanıt olarak kendi silahı ile ateş ettiği duyuldu. Yaşlı adam 4 silahının mermilerini bitirdikten sonra AKP’ye oy verenler için “Allah sizden razı olsun” dedi.

Türker Ertürk o anları “Bu amcanın silahlarının ruhsatı var mı?” mesajıyla paylaştı. Söz konusu görüntü sosyal medyada tepki çekti.

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