Bu anketi yanıtlamayana para cezası var. Dikkat! Telefonla arayıp soruyorlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bu anketi yanıtlamayana para cezası var. Dikkat! Telefonla arayıp soruyorlar
TÜİK'in düzenlediği bilgisayar/tabletler kullanılarak, yüz yüze görüşme şeklinde veya telefonla yapılan ankete katılmayanlara para cezası uygulanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hanehalkı araştırmaları kapsamında düzenlediği anketlere katılacak kişiler Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) örnekleme teknikleri kullanılarak seçiliyor.

Hanehalkı araştırmalarında kişiler değil adresler baz alındığından dolayı vatandaşların eve gelen mektuplarda adları olmasa bile adres doğruysa katılım sağlaması gerekiyor.

Hanehalkı araştırmaları bilgisayar/tabletler kullanılarak, yüz yüze görüşme şeklinde veya telefonla yapılıyor.

PARA CEZASI UYGULANIYOR

Hanehalkı araştırmalarında seçilen katılımcıların sorulara yanıt vermemesi halinde idari para cezası uygulanıyor. TÜİK’in internet sitesinde yer alan bilgilendirme yazısında şu ifadeler yer alıyor:

“5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 54. maddesi uyarınca, istenilen bilgilerin belirlenen şekilde, zamanında, eksiksiz ve doğru bir biçimde verilmemesi durumunda idari para cezası uygulanmaktadır. İdari para cezası uygulanması, cevaplayıcının bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.”

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