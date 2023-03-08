Bu besinler kanserle savaşıyor!

Günümüzün en önemli sağlık sorunu olan kanser oluşumunda sigara ve alkolün yanı sıra hatalı beslenme alışkanlıklarımız da önemli bir rol oynar. Bu durumda bazı besinler devreye giriyor. İşte o besinler…

KURUBAKLAGİLLER

Kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek ile soya fasulyesi gibi kuru baklagiller hem iyi birer bitkisel protein kaynağı hem çok iyi bir posa kaynağı hem de içerdikleri fitokimyasallar sayesinde çok iyi bir kanser savaşçıları. Kanser riskini azaltmak için kuru baklagilleri haftada 2-3 kez sofranızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Bunun yanı sıra salata, çorba, pilav ve makarnalarınızda zenginleştirici bir dost besin olarak kullanın.

KÜKÜRTLÜ SEBZELER

Brokoli, lahana ( kırmızı, beyaz, kara, yer, çin), karnabahar, bürüksel lahanası, pazı, turp çeşitleri, şalgam, hardal yeşillikleri, su teresi, yabani havuç ve diğerleri… Bu besinler içerdikleri sülforafan adlı fitokimyasal sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici, enfeksiyonlardan koruyucu etki oluşturuyorlar. Bu özellikleri nedeniyle de kanser öncüsü hücrelerin imha edilmesinde görev alıyorlar. Sağlığımız üzerindeki faydalarından en etkili şekilde yararlanabilmek için kükürtlü sebzeleri çiğ veya hafif haşlayarak tüketmeye özen göstermelliyiz.

BAHARATLAR

Baharatlar doğru miktarda ve doğru besinlerle buluştuğunda hem yemeğin lezzetini hem de besleyici özelliğini arttırıyorlar. Antioksidan özellikleri sayesinde kanser hücrelerinin yok edilmesine yardımcı etki oluşturabiliyorlar. Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan dost baharatlar tarçın, karanfil, fesleğen, kimyon, kakule, nane, kişniş, biberiye, sarımsak, zencefil ve zerdeçal vücuttaki iltihabi olayları önleyici ve toksinlerden arındırıcı etkiye sahipler.

KAROTENOİD İÇEREN BESİNLER

Karotenoidler vücutta oluşan ve dışarıdan alınan kanser yapıcı reaktif türlerini etkisizleştirerek kanserin oluşum riskini azaltıyorlar. Karotenoidler koyu turuncu, sarı, yeşil ve kırmızı sebze ile meyvelerde bulunuyor. Balkabağı ve tatlı patates en zengin karotenoidkaynağını oluşturuyor. Ayrıca havuç, kayısı, mısır, domates, yeşillikler, şeftali, nektarin, portakal ve karpuz karotenoidlerindiğer zengin kaynaklarından. Bu besinleri mevsimine göre günlük beslenme planınıza dahil edin.

ÜZÜMSÜ MEYVELER

Çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, dut, üzüm, kızılcık, kiraz ve vişne gibi üzümsü meyveler vücut hücrelerini serbest radikal hasarından koruyan bileşikleri içeriyorlar. Bu sayede de kanser öncüsü hücrelerin oluşumunu engelliyorlar.

BALIK

Balık omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynak. Omega-3 yağ asitlerinin tümör oluşumunu geciktirdiği ile ilgili çalışmalar var. Sardalya, uskumru, somon, kalkan, ringa ve ton balığı omega-3 açısından zengin balıklardan. Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş kanser riskini düşürmek için haftada en az 2 porsiyon balığı beslenme planınıza mutlaka eklemeniz gerektiğine dikkat çekerek,“Balığı fırında ve buğulama gibi sağlıklı pişirme teknikleriyle pişirmeye dikkat edin.Kızartma yöntemiyle pişirdiğinizde hem yağ içeriği çok artıyor hem de kızartma yağının içerisinde oluşan zararlı öğeler kanser öncüsü hücrelerin oluşmasına neden olabiliyor” diyor.

LİKOPEN İÇEREN BESİNLER

Domateste likopen adı verilen ve retinole çevrilemeyen bir karotenoid bulunuyor. Güçlü bir antioksidan olan likopen sebze ve meyvelere kırmızı rengi veren karotenoiddir. Domatesin yanı sıra greyfurt, kayısı ve karpuz da likopenden zengin meyveler. Pişmiş domates ürünlerinde yani domates püresi, domates salçası, makarna sosu ve pişirilerek hazırlanan domates suyunda çiğ domatese göre 2 ila 8 kat daha fazla likopen mevcut. Kanser riskini azaltmak için beslenmenizde bu ürünleri sık sık kullanın.

DOĞAL PREBİYOTİKLER

Prebiyotikler bağırsaktaki dost bakterilerin besin kaynağını oluşturuyor. Dost bakterileri besleyen besinler aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunuyor ve bu sayede kanser öncüsü hücrelerin oluşumunu engelliyorlar. Enginar, kereviz, pırasa, kuşkonmaz, soğan, sarımsak muz, yer elması, hindiba, buğday kepeği, tam tahıllı ürünler ve kuru baklagiller prebiyotik besinler arasında yer alıyor. Günlük beslenme planınızda bu grupta yer alan birkaç besine yer vermeye özen gösterin.

SERT KABUKLU KURU YEMİŞLER

Ceviz, fındık, fıstık, badem, brezilya fıstığı ve kaju fıstığı gibi sert kabuklu kuru yemişler olarak adlandırılıyor. Bu atıştırmalıklar az hacimde çok enerji ve protein içeriyor. Sert kabuklu kuruyemişler magnezyum, selenyum ve E vitamini gibi antioksidan özelliği olan vitamin ile minerallerin mükemmel kaynağını oluşturuyor. Antioksidanlar kanser öncüsü hücrelerin oluşumunu engellemek için vücudumuzun yararına çalışıyor. Günlük beslenme planınızda bir avuç içi kadar sert kabuklu kuruyemiş bulundurmanız faydalı olacaktır. Tuz ve tuzlanmış besinler sindirim sistemi kanserlerinin oluşma riskini arttırıyor. Bu nedenle tuzsuz olanları tercih etmenizde fayda var.