Bu binanın altı Doğu Roma, ortası Osmanlı üstü Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Sultanahmet'te bulunan alt kısmı Doğu Roma İmparatorluğu, ortası Osmanlı İmparatorluğu ve üst kısmı Türkiye Cumhuriyeti’nden izler taşıyan bina sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu binanın altı Doğu Roma, ortası Osmanlı üstü Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Cağaloğlu’nda 4 yıl önce satılığa çıkartılan binanın alt kısmı Doğu Roma İmparatorluğu, ortası Osmanlı İmparatorluğu ve üst kısmı Türkiye Cumhuriyeti’nden izler taşıyor.

Binanın en alt katı Bizans (Doğu Roma) dönemini işaret ediyor. Çünkü sütunlar bunun en büyük kanıtı. Hatta binanın bir zamanlar sarnıç olarak kullanılmış olabileceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Hemen üst katında ise Roma Kemeri dikkat çekiyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarından kalma pişmiş tuğladan yapılmış katlar bulunuyor. En üst katında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin izleri gözler önüne seriliyor.

En altta 1800 yıllık bir Roma sarnıcı, onun üzerinde bir Osmanlı yapısı, en üstte ise Cumhuriyet döneminin mira izlerini taşıyan binanın 4 yıl önce 1 milyon 750 bin dolara satışa çıkartıldığı belirtildi.

Binanın bulunduğu alının SİT alını olduğu belirtiliyor. 152 metrekare alan sahip, binanın bulunduğu Cağaloğlu, Roma ve Bizans dönemlerinde bir ticaret merkeziydi. Kapalıçarşı’nın devamındaki alanda pek çok sarnıç ve hamam da bulunuyor.

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