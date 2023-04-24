Bu bitkiler toksin düşmanı

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, bünye ve metabolizmadaki yavaşlamanın çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkat çekti ve vücuttan toksinlerin nasıl atılabieceği sorusunun yanıtlarını verdi. İşte o yanıtlar…

Bu bitkiler toksin düşmanı

Editör: Erkavim Yıldırım

Mevsimlerin insan vücuduna yaptığı etkileri hafifletmede ve vücuttan su atılımını hızlandırmada bitkilerin hızlı sonuç verdiğini belirten Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Biberiye, funda yaprağı, kiraz sapı, ısırgan yaprağı, yeşil çay, mate yaprağı ve kekik gibi içinde barındırdığı özelliklerle vücutta tam bir detoks etkisi yapıyor” dedi.

Prof. Yeşilada o bitkileri şöyle açıkladı:

FUNDA YAPRAĞI VE KİRAZ SAPI

Funda yapraklarının da idrar artırıcı etkisinin yanı sıra sindirimi kolaylaştırıcı özelliğinin bulunduğuna işaret eden Yeşilada, kiraz sapının da zengin potasyum içeriği nedeniyle vücutta idrar ile atılan potasyum dengesinin bozulmasını önlediğini kaydetti.

ISIRGAN YAPRAKLARI

Prof. Dr. Yeşilada, ısırgan yapraklarının da potasyum bakımından zengin bir idrar söktürücü olmasının yanı sıra vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olduğunu, yeşil çay ve mate yaprağının da içinde bulunan kafein maddesi nedeniyle fiziksel halsizliği giderici ve enerji verici içecekler olduğunu belirtti.

BİBERİYE

Biberiye yapraklarının, yapılan deneysel çalışmalarda, bağırsaklardan yağın emilmesini azalttığı ve dolayısıyla kilo almayı ve karaciğer yağlanmasını önleyebildiğinin ortaya konulduğunu aktaran Yeşilada, ayrıca safra salgısını artırarak özellikle yağlı besinlerin sindirimini kolaylaştırdığını da bildirdi.

YEŞİL ÇAY VE MATE YAPRAĞI

Kafein türevlerinin idrar artırıcı etkisi ile yine vücutta ödemin sökülmesine yardımcı olduğuna işaret eden Yeşilada, yeşil çay ve mate bitkilerinin yağ yakıcı etkisinin, klinik çalışmalar ile ortaya konulduğunu vurguladı.

KEKİK

Yeşilada, kekiğin uçucu yağının safra artırıcı etkisi bulunduğunu, dolayısıyla sindirimi kolaylaştırdığını da aktardı.

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