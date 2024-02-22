Bu çay kanser yapıyor

Mayo Clinic, yerba mate içen kişilerin bazı kanser türlerine yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirtiyor. Özellikle çok sıcak içilen yerba mate, yemek borusu kanseri riskini artırıyor.

Yerba mate, tütün ve ızgara ette de bulunan kanserojen maddeler olan polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’ler) içeriyor.

Illinois Üniversitesi’nden bilim insanları, yerba mate’nin kolon kanseri hücrelerini öldürebileceğini, ancak aynı zamanda iltihaplanmayı da azaltabileceğini buldular. Gıda kimyası ve gıda toksikolojisi doçenti Elvira de Mejia, yerba mate’nin kafein türevlerinin hem ölümcül hem de koruyucu etkileri olabileceğini söyledi.

Mayo Clinic, yerba mate içmek isteyenlerin doktorlarına danışmalarını ve ölçülü olmalarını tavsiye etti.