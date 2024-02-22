Kansere meydan okuyan gıdalar ortaya çıktı

Kanserle mücadelede beslenmenin önemi büyük. Bazı yiyecekler vücudun savunma sistemini güçlendirerek kanserli hücrelerin uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Bu yiyecekleri ölçülü bir şekilde tüketerek kansere karşı korunabilirsiniz.

İşte size öneriler...

TURUNCU BESİNLER

Karotenoidler, kansere yol açan zararlı maddeleri nötralize ederek kanser riskini düşüren bileşiklerdir. Karotenoidler turuncu, sarı, yeşil ve kırmızı renkli sebze ve meyvelerde bulunur.

En çok karotenoid içeren besinler bal kabağı ve tatlı patatestir. Bunların yanında havuç, kayısı, mısır, domates, yeşil yapraklı sebzeler, şeftali, nektarin, portakal ve karpuz da karotenoid kaynağıdır.

Ancak bu besinleri mevsiminde tüketmeye özen gösterin.

SALATA VE ÇORBALARINIZA EKLEYİN

Kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek, soya fasulyesi gibi kuru baklagiller hem bitkisel protein hem de posa açısından zengindir. Ayrıca içerdikleri fitokimyasallar sayesinde kanserle savaşan besinlerdir. Kanserden korunmak için kuru baklagilleri haftada en az 2-3 kez tüketin.

Salata, çorba, pilav ve makarnalarınızda da kullanabilirsiniz.

BALIĞI FIRINDA VEYA BUĞULAMA YAPIN

Balık omega 3 yağ asitleri bakımından zengin bir besindir. Omega 3 yağ asitlerinin tümör oluşumunu engellediği bilimsel çalışmalarla desteklenmektedir. Sardalya, uskumru, somon, kalkan, ringa ve ton balığı omega 3 açısından zengin balıklardandır.

Kanserden korunmak için haftada en az 2 porsiyon balık tüketmeye çalışın. Balığı sağlıklı yöntemlerle fırında veya buğulama yapın. Kızartma yöntemiyle pişirdiğinizde hem yağ miktarı artar hem de kızartma yağında oluşan zararlı maddeler kanser hücrelerinin oluşmasına sebep olabilir.

ÇOK PİŞİRMEDEN TÜKETİN

Brokoli, lahana (kırmızı, beyaz, kara, yer, çin), karnabahar, brüksel lahanası, pazı, turp, şalgam, hardal yaprağı, su teresi, yabani havuç gibi sebzeler sülforafan adlı fitokimyasal içerirler. Sülforafan bağışıklık sistemini destekleyici, enfeksiyonlardan koruyucu etkiye sahiptir. Bu özelliğiyle de kanserli hücrelerin yok edilmesine katkıda bulunur. Bu sebzelerden faydalanmak için çiğ veya az pişmiş olarak tüketin.

PİŞİRİLMİŞ DOMATES DAHA FAYDALI

Domateste likopen adlı bir karotenoid vardır. Likopen güçlü bir antioksidandır ve sebze ve meyvelere kırmızı rengi verir. Domatesin dışında greyfurt, kayısı ve karpuz da likopen içeren meyvelerdir. Pişirilmiş domates ürünleri yani domates püresi, domates salçası, makarna sosu ve domates suyu çiğ domatese göre daha çok likopen içerir. Kanser riskini azaltmak için bu ürünleri beslenmenizde sık sık kullanın ama mevsiminde tüketin.

TUZSUZ OLANINI SEÇİN

Ceviz, fındık, fıstık, badem, brezilya fıstığı ve kaju fıstığı gibi kabuklu kuruyemişler az miktarda çok enerji ve protein sağlarlar. Kabuklu kuruyemişler magnezyum, selenyum ve E vitamini gibi antioksidan vitamin ve minerallerin iyi bir kaynağıdır. Antioksidanlar kanserli hücrelerin oluşmasını önlemek için vücudumuzda çalışırlar. Günlük beslenmenizde bir avuç kabuklu kuruyemiş tüketmeniz önemlidir.

Tuz ve tuzlu besinler sindirim sistemi kanserlerine neden olabileceğinden tuzsuz kuruyemişleri tercih edin.