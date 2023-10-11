Bu da ‘Ecdadın İzinde’ ihalesi. Belediye ile başkanın kardeşinin şirketi arasında 33,9 milyon TL’lik anlaşma

AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul gezisi için hizmet alımını, AKP’li Çamlıhemşin Belediyesi’nin başkanının kardeşine ait şirketten yaptı. Belediye ile başkanın kardeşinin şirketi arasında 33,9 milyon TL’lik anlaşma yapıldı.

Bu da ‘Ecdadın İzinde’ ihalesi. Belediye ile başkanın kardeşinin şirketi arasında 33,9 milyon TL’lik anlaşma

Uğur İbrahim Altay yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Atabey Gençliği Ecdadın İzinde İstanbul Gezisi” başlıklı 33,9 milyon TL’lik ihalesini, Rize Çamlıhemşin Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Osman Haşimoğlu’nun kardeşi Selami Haşimoğlu’nun şirketi kazandı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul gezisi için 8 Eylül’de, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde İstanbul Gezisi” başlıklı ihale düzenledi. Uğur İbrahim Altay yönetimindeki belediyenin, ihale kapsamında 26 bin 400 kişiyi İstanbul’a götüreceği bildirildi. Gezinin amacı, “Cihan Devleti Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzyıllar boyunca başkentliğini yapmış İstanbul'a götürülmesi ve gezdirilmesi” şeklinde açıklandı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile 33,9 milyon TL’lik gezi organizasyonu için anlaşan şirketin sahibinin ise tanıdık bir isim olduğu öğrenildi. Ayder Seyahat Turizm Anonim Şirketi’nin sahibi Selami Haşimoğlu’nun, Rize Çamlıhemşin Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Osman Haşimoğlu’nun kardeşi Selami Haşimoğlu olduğu anlaşıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihalede yaklaşık maliyet, 44 milyon 523 bin TL olarak hesaplandı. İhale, 5 Ekim’de sonuçlandı.

İhale komisyonunun teklifler üzerinde yaptığı incelemenin ardından 5 Ekim’de, Ayder Seyahat Turizm Anonim Şirketi ile sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli, 33 milyon 954 bin TL oldu. Belediyenin, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” gezilerinin 55 gün içinde tamamlanacağı belirtildi. Gezi organizasyonunun toplam 26 bin 400 kişi ile gerçekleştirileceği ifade edildi.

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