AKP’li isim iki ayrı ihaleye kuruşu kuruşuna uygun teklif verdi. Şimdiye kadarki bütün ‘kıyak ihale’ haberlerini unutun

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23 Ağustos ve 15 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlediği ihalelerde, eşine rastlanmamış bir olay meydana geldi.

GazetePencere'den Ersan Kınık'ın haberine göre, her iki ihaleye de yalnızca AKP Giresun Merkez İlçe Teşkilatı üyesi Ergin Kılıçarslan’ın ortağı olduğu Yetimoğulları Gıda isimli şirket katılırken, ihaleyi düzenleyen idarenin belirlediği, gizli tutulması gereken ve sızdırılması ihaleye fesat suçunu oluşturan yaklaşık maliyetle kuruşu kuruşuna aynı teklif verildi.



TEKLİF VE MALİYET KURUŞU KURUŞUNA DENK

24 Ağustos’ta taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okullara taşınan öğrenciler için yemek pişirme ve dağıtım ihalesi açıldı. Açık usulle düzenlenen ihaleye yalnızca Yetimoğulları Gıda isimli şirket katıldı.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ihale için 2 milyon 632 bin 500 TL’lik maliyet belirledi. İhaleye tek başına katılan Yetimoğulları Gıda isimli şirketin verdiği teklif, idarenin belirlediği yaklaşık maliyet ile kuruşu kuruşuna eşit oldu.

15 Eylül’de Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci bir bir ihale daha düzenledi. Bu kez sadece davetli firmaların teklif verebildiği pazarlık usulüyle düzenlenen ihale kapsamında bir kez daha öğrenciler için malzemeli yemek pişirme ve dağıtım hizmeti alındı.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu ihale için belirlediği ücret 1 milyon 373 bin 872 TL 50 Kuruş olurken, ihaleye tek başına katılan ve teklif veren firmanın teklifi de 1 milyon 373 bin 872 TL 50 Kuruş oldu.

2011 YILINDAN BERİ TÜM İHALELER AYNI ADRESE

Ayrıca Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2011 yılından bu yana düzenlediği tüm yemek hizmeti ihalelerinin tamamında adres Yetimoğulları Gıda oldu.

DAHA DÜŞÜK TEKLİF OLMASINA RAĞMEN İHALE YETİMOĞULLARI'NA GİTTİ

Şirket, en düşük teklifi vermediği ihaleler de dahil girdiği bütün ihaleleri kazandı.

24 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen ihale için 11 istekli ihale dokümanı satın aldı ancak sadece 2 firma teklifte bulundu. Yaklaşık maliyeti 756 bin 751 TL 20 Kuruş olarak belirlenen ihale için, Yetimoğulları Gıda 689 bin 20 TL 20 Kuruşluk teklifte bulunurken, ihaleye katılan diğer şirket ise Yetimoğulları’ndan 27 bin TL daha düşük bir teklifte bulundu. Daha yüksek teklif bulunmasına rağmen 662 bin 160 TL’lik teklifine rağmen ihale bir kez daha Yetimoğulları’na gitti.

ŞİRKETİN KAMU KURUMLARINDAN ALDIĞI İHALELERİN TOPLAM BEDELİ 483 MİLYON TL

Yetimoğulları’nın 2011 yılından bu yana Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığı 31 ayrı yemek ihalesinin toplam bedeli ise tam olarak KDV hariç 17 milyon 369 bin 824 TL 72 Kuruş oldu.

Şirketin, tüm kamu kurumlarından aldığı 105 ayrı ihalenin toplam bedeli ise 482 milyon 724 bin 87 TL oldu.

YAKLAŞIK MALİYET NEDİR?

Kamu İhale Kanunu’nun 9. Maddesinde düzenlenen yaklaşık maliyet, ihale yapılmadan önce ihaleyi düzenleyen idarelerin, her türlü fiyat araştırması yaparak katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere belirlediği fiyattır.

İdare tarafından belirlenen yaklaşık maliyet ise ihaleye katılacak isteklilere ve ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz.