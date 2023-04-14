Bu da oldu. Bakın ne çaldılar

İHA'nın haberine göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kebapçıya giren biri kadın 2 şüpheli, dolapların kilitlerini kırarak bir gün sonra müşterilere sunulmak için şişlenmiş Adana kebaplarıyla, domates ve ayranları çaldı.

2 şüphelinin kebapçıya girip çıkma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, bugün müşterilere kebap veremediği kaydedildi.

Yıllardır kebapçılık yatığını ancak ilk kez böyle bir şey gördüğünü belirten 43 yaşındaki Turgut Turhan, “Bir kadın ve erkek gelip dolap kilitlerini kırarak ne var ne yok götürüyorlar. Bugün müşteriye verecek kebabımız hırsızlar yüzünden yok. Bu arkadaşlar gelip benden paralarının olmadığını söyleyip kebap yemek istediklerini söyleseler, ben verirdim” diye konuştu.