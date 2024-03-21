Bu da ormanbank vurgunu. 50 milyon TL toplamışlar

İzmir'de meydana gelen 'Ormanbank' dolandırıcılık olayında, yangın sonrası zarar gören ormanlık alanları satışa çıkaracaklarını iddia ederek vatandaşlardan para toplayan ve sonra ortadan kaybolan dört kişi, polis operasyonuyla ele geçirildi.

Ödemiş bölgesinde ve çevresinde gerçekleşen bu vurgunda, dolandırıcıların 50 milyon lira topladıkları belirlendi.

Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yaptığı soruşturma sonucunda, halk arasında 'Ormanbank' olarak adlandırılan bu şahısların, devlet arazilerini satışa sunma veya orman ihalelerinden pay alma vaadiyle büyük miktarlarda para topladıkları tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen ve O.A., A.G., M.B. ve Ü.A. olarak isimlendirilen dolandırıcılar, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.