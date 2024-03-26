Alperen için kritik günler

Kaynak: Haber Merkezi
Alperen için kritik günler
Houston Rockets oyuncusu Alperen Şengün, Sacramento Kings ile yapılan maçta yaşadığı sakatlık sonrası yeniden sahalara dönüş yapmaya hazırlanıyor.

NBA'de bu sezon sergilediği etkileyici performansla taraftarların gönlünde taht kuran ve All-Star seçimlerinde az bir farkla yer alamayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, bir süre önce Sacramento Kings karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Sezonun geri kalanında oynaması beklenmeyen Şengün'ün, ESPN muhabiri Tim MacMahon'a göre, sezon sonuna doğru sahalara dönme ihtimali bulunuyor.

MacMahon'un katıldığı bir programda aktardığına göre, "Alperen'in sakatlığı ciddi görünse de büyük bir yaralanmadan kaçındığı açıktı. Sezonun geri kalanında oynamayacağını düşünmüştük çünkü takımın belirgin bir hedefi yoktu. Ancak, bana sezonun sonlarına doğru dönme olasılığının yüksek olduğu söylendi. Eğer takımın bir hedefi yoksa onu riske atmazlar, ama hedefleri varsa sezon sonunda onu tekrar kadroya dahil etmeyi planlıyorlar." şeklinde ifadeler kullanıldı.

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