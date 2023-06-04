Bu derneğe üye olan AKP’den koltuğu kapıyor. Gözlerden uzaktalar ama

2013 yılında kurulan Cihannüma Derneği o dönem sıkça gündeme gelmiş, AKP’nin devlette kadrolaşmak için kurduğu bir yapı olduğu iddia edilmişti.

AKP’nin kurduğu dernek, kapatılan Refah Partisi’nin Milli Gençlik Vakfı model alınarak kuruldu. AKP’li gençleri bir araya getirme amacıyla kurulan derneğin kadrolaşma amacıyla faaliyet gösterdiği iddia edilmişti.

YÖNETİMDE TANIDIK İSİMLER

2013 yılında kurulan derneğin yönetiminde ise tanıdık isimler yer alıyordu. Milli Gençlik Vakfı ve Milli Görüş çizgisinde hareket eden derneğin yönetiminde Refah Partili eski milletvekili Şevki Yılmaz’ın danışmanlığını yapan Selim Cerrah bulunuyordu.

Diğer bir tanıdık isim ise Mustafa Şen. O dönem Genar Araştırma’nın sahibi olan Şen, derneğin yönetiminde yer almış daha sonra ise AKP’de iki dönem milletvekilliği yapmış, sonrasında da AKP’de Genel Başkan Yardımcısı olmuştu.

YENİ BAKAN’IN DERNEĞİN KURUCU BAŞKANI

Derneğin ismi dün akşam açıklanan yeni kabine ile birlikte yeniden gündeme geldi. Derneğin kurucu başkanı olan Prof. Dr. Yusuf Tekin dün akşam Milli Eğitim Bakanı olarak açıklandı.

Tekin, daha önce de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olduğu dönemde dernek ile olan bağı gündeme getirilmişti.

Tekin’in dini bir dernek olan Cihannüma Derrneği’nin çeşitli etkinliklerine katılması gözlerden kaçmamıştı. Tekin, sosyal medya hesaplarından da sık sık dernekle ilgili paylaşımlar yapmış, Cihannüma Derneği tarafından organize edilen Sezai Karakoç Sempozyumu’nda da onursal başkan olarak yer almıştı.