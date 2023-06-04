Mehmet Şimşek’in "Deprem vergilerine ne oldu" sorusuna yanıtı gündem oldu. Sosyal medya arşivi açtı

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi dün akşam açıkladı. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Nureddin Nebati’nin yerine Mehmet Şimşek’in getirildiğini açıkladı. Şimşek’in adı kulislerde bir süredir bakanlık için geçiyordu.

AKP’li isimlerle yaptığı görüşmeler sonrası dış basında çıkan haberlerde ‘Piyasa dostu’ olarak nitelenen Şimşek’in yeni dönemde neler yapacağı merak konusu oldu. Şimşek’in Erdoğan ile faiz dışında her konuda anlaşabileceği belirtiliyor. Middle Eeast Eye’da çıkan bir haberde Şimşek’in faizi kademeli olarak yüzde 25’e çıkarmak istediği iddia ediliyordu.

“DEPREM VERGİLERİNE NE OLDU” SORUSUNU BÖYLE YANITLAMIŞTI

Mehmet Şimşek’in daha önceki bakanlık döneminde yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Şimşek deprem vergilerinin akıbetinin sorulması üzerine şunları söylemişti:

“Sonuçta bunlar 74 milyonun servetidir. Deprem vergisi adı altındaki vergiden çok sürekli hale gelmiş ÖTV vs var. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız, nereye gitti? Sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu, duble yollara gidiyor, demiryollarına, havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor.”

İŞSİZLİĞİN ARTIŞININ NEDENİ OLARAK ‘KADINLARI’ GÖSTERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2008 küresel mali krizi döneminde işsizlikte meydana gelen artışın nedeni olarak kadınları göstermişti. Şimşek, özellikle kriz dönemlerinde kadınların daha fazla iş aradığını savunarak, "İşsizlik oranı niye artıyor biliyor musunuz? Çünkü kriz dönemlerinde daha çok iş aranıyor. Özellikle kadınlar arasında kriz döneminde işgücüne katılım oranı daha artıyor" ifadelerini kullanmıştı.

TORPİLLİ ATAMALAR

Şimşek’in ilk bakanlık dönemindeki en çok tepki çeken konular da biri de torpilli atamalar olmuştu. Şimşek’in döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı adeta torpili atamalar merkezi olmuştu. Şimşek, damadı Aydın Akyürek’i öğretmenlikten DMO Bölge Müdürlüğü’ne getirmişti.

Akyürek, hızlı bir yükseliş göstererek ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde memur olarak işe başlamış, ardından Ankara Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Müdürlüğü ve İstanbul Bölge Müdürlüğü gibi görevler yapmıştı.