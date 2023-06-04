‘İmar barışı’nın mimarlarındandı… Mehmet Özhaseki, yeniden Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden gündeme gelen ve can kayıplarına neden olduğu için uzmanlar tarafından ciddi şekilde eleştirilen ‘imar barışı’nın mimarlarından olan Mehmet Özhaseki, bir dönem aradan sonra yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu.

‘İmar barışı’nın mimarlarındandı… Mehmet Özhaseki, yeniden Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı

Türkiye, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

İmar barışı ile ruhsat verilen kaçak yapıların can aldığı depremlerde 50 bin yurttaş hayatını kaybetti.

İmar barışını Türkiye’de en son uygulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, bir dönem aradan sonra yeni kabinede tekrar göreve getirildi.

Özhaseki, kaçak yapılarla ilgili, “Bu yapıları ne yıkacak bir güç var ne de bu doğru olur” demişti.

2018 yılında TBMM'ye sevk edilen yasa tasarısıyla ilgili açıklamalar yapan Özhaseki kayıt belgesi bedelini ödedikten sonra vatandaşın elektrik, su, doğalgaz gibi kamu hizmetlerinin hepsinden rahatça yararlanacağını açıklamış ve şöyle konuşmuştu:

"Yapı kayıt belgesiyle vatandaş devletiyle artık helalleşiyor, rızalaşıyor, barışıyor. Soruşturmalar, mahkemelik durumlar, ihtilaflar tamamıyla bitiyor. Kendi evinde oturduğu yerde parasını ödeyerek kullanmış olduğu kamu hizmetleri dediğimiz su, elektrik, doğalgaz gibi hizmetleri de bundan sonra resmi olarak alabiliyor. Ekonomik faydası da hazine arazisi vatandaşa en uygun bedelle hazine sattığı için bir taraftan hazine kazanmış oluyor. Bir taraftan da vatandaş kendi evini, iş yerini yasallaştırıyor. Bunu gerekirse bankalar nezdinde bir değer haline geldiği için ekonomik olarak da kullanabiliyor. Burada ikinci bir fayda, bundan sonra belediyelerimiz arsa üzerinden değil, konut üzerinden veya iş yeri üzerinden vergi alabilecekler. Vergi kaybı da önlenmiş olacak. Üçüncü bir fayda da toplamda bir gelir elde edeceğiz. Bu gelir hakkında öngörülerimiz var ama. Bu önümüzdeki günlerde vatandaşın müracaatıyla ortaya çıkacak. Ancak her halde bu 40-50 milyarlardan aşağı olmayacak gibi gözüküyor."

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