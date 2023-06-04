Yeni bakanların ilk mesajları dikkat çekti. Hepsinde aynı ifadeleri kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kabine üyeleri Twitter'daki paylaşımlarında kopyala-yapıştır ifadeler kullandı. Paylaşımlarda dikkat çeken üç sözcük ise tensip, tevdi ve şahıs oldu. Bakanlar ayrıca mesajlarında Erdoğan'ın 'takdirine de' vurgu yaptı.

İşte bakanların o dört kelimesi:

Tensip: Uygun bulmak, uygun görmek, münasip görmek.

Tevdi: Vermek, bırakmak.

Şahıs: Kişi, kimse.

Takdir: Beğenme, beğenip belirtme, değer verme. Değer biçme.