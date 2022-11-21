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Türkiye 40 bin ton pirinç ithal edecek. Bu eser kimin eseri

Yerli üreticiye darbe üstüne darbe. TMO 40 bin ton pirinç ithal edecek. Bu durum yine yabancı üreticilerin işine yarayacak

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:45
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Bu eser kimin eseri. Türkiye 40 bin ton pirinç ithal edecek.

Türkiye 40 bin ton pirinç ithal edecek. Bu eser kimin eseri
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Toprak Mahsülleri Ofisi TMO 40,000 ton pirinç alımı için uluslararası ihale açtı.Yine yabancı üreticiler zengin edilecek. 

Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, Ticaret kaynakları ihalede tekliflerin 25 Kasım'a kadar verileceği ve teslimatların 5 Aralık ile 15 Şubat 2023 arasında yapılmasının talep edileceğini belirtti.

Kısa ve uzun taneli paketli pirinç alımı için açılan ihalede ihraç ürünlerin yanı sıra halihazırda Türkiye'de bulunan pirinç için de teklif verilebilecek.

TMO’nun çeltik fiyatlarında yüzde 200’lük artış açıklamış, TÜİK verilerine de bu yansımıştı. İşte bu açıklamaların ardında pirincin serbest pıyasada artacağı aşikardı. Piyasada işlenmemiş natürel pirinç fiyatlarında yüzde 22,4’e varan oranlarda artış yaşandı. Söz konusu fiyat artışları kısa sürede raflara yansıdı. Hal böyle olunca da Toprak Mahsulleri Ofisi'nden uluslararası ihale açılacağı bugünkü haberlerle birlikte ortaya çıktı. 

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