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Sofraların vazgeçilmeziydi. Gel de bu zamdan sonra sofraya koy

Tarımsal adı çeltik. Kırılıp, cilalandıktan sonraki hali ise pirinç, sofraların vazgeçilmezi. Pirinç bu senenin zam şampiyonu. TÜİK rakamlarına göre çeltiğin bir yıllık fiyat artışı, yüzde 215'70'le rekor kırdı. Bu da zam demek. Anlayacağınız pilavın tadı tuzu kaçtı

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 11:51
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Gel de bu zamdan sonra sofraya koy. Sofraların vazgeçilmeziydi.

Sofraların vazgeçilmeziydi. Gel de bu zamdan sonra sofraya koy
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Türkiye İstatistik Kurumu tarım ürünleri üretici fiyat endeksini yani tarımdaki enflasyonu açıkladı. Yıllık artış oranı yüzde 156 olarak gerçekleşti. Kısacası tarımsal ürünler bir yılda yüzde 156 arttı. İşte o ürünler arasında en çok çeltik arttı. Tarımsal adı Çeltik olan princin yıllık artış oranı yüzde 215'70. 

TÜİK'e göre Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %156,00, aylık %7,14 arttı
Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %7,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %113,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %156,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %99,82 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %9,32 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,30 azalış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %7,94 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,16, tek yıllık bitkisel ürünlerde %6,90 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde %20,36 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %78,80 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve %94,80 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %297,29 ile lifli bitkiler ve %215,70 ile çeltik oldu.Bu da sofralara pirinc zamlı gelecek demek. Çeltik kırıldıktan sonra cilalanacak. Çeltik, pirince dönüştükten sonra da sofraları süsleyecek ama bu sene pirinç pilavının tanının tuzunun kaçacak

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, %1,36 ile üzüm ve %1,33 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise %29,45 ile lifli bitkiler ve %21,05 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.


 

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