Bu haber emeklileri çok üzecek. Bu şartı taşımayanlara ikramiye verilmeyecek

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu haber emeklileri çok üzecek. Bu şartı taşımayanlara ikramiye verilmeyecek

Erdursun, bu ödemenin yalnızca en düşük emekli maaşı alanları kapsayacağını ve 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanların ikramiyeden yararlanamayacağını belirtti.

Hükümet Çalışmaları Hızlandırdı

Erdursun, hükümetin Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla emeklilere özel bir ikramiye vermek için çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Erdursun, “Bu ay emekliler için 5 bin ila 10 bin lira arasında değişecek bir ödeme yapılacak. Bu ödeme, Cumhuriyet Bayramı’nda verilecek ve bir defaya mahsus olacak.” dedi.

En Düşük Maaş Alanlar Kapsamda

Erdursun, bu ikramiyenin yalnızca en düşük emekli maaşı alanları kapsayacağını vurguladı. Erdursun, “Temmuz ayında yapılan yüzde 25’lik emekli zammı, yalnızca kök aylıklara yansıtıldı ve halihazırda 7 bin 500 lira alan milyonlarca emeklinin ücretinde hiçbir artış meydana gelmedi. Bu nedenle, iktidar bu mağduriyeti gidermek için en düşük maaş alanlara özel bir ikramiye vermeyi planlıyor. Bu rakamın üzerinde maaş alanlar ise ikramiyeden yararlanamayacak.” diye konuştu.

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