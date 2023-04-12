Bu hafta Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Ömer’in oğlunda yakalanan pornografik görüntüler nedeniyle Kıvılcım’ın zorlu günler geçirdiğini izledik. Cuma akşamı yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti’nin 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

BU HAFTA KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI?

RTÜK tarafından 5 kere yayın durdurma ve 1.5 milyon TL’lik kesilen cezaların ardından bu hafta Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu hafta Kızılcık Şerbeti 14 Nisan Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında saat 20:00’da yeni bölümüyle yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI MI?