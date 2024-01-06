Bu hafta yatırım araçlarından hangisi yüzleri güldürdü

Yatırımcısının hangisi yüzünü güldürdü. Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? İşte yanıtları...

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde bu hafta işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,12 değer kazandı. Altında hafif de olsa kazanç vardı. Altının gramı yüzde 0,10 arttı. Doların bu hafta yüzde 1'e yakın değer kazandı.

BORSA KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 7.386, en yüksek ise 7.634 puanı gördü. Borsa, önceki haftaki kapanışa göre yüzde 2,12 değer kazandı ve yeni yılın ilk haftasını 7,628 punadan kapadı.

ALTIN AZ DA OLSA KAZANDIRDI

Kapalıçarşı'da gram altın az da olsa kazandı, haftayı yüzde 0,10'luk bir artışla 1964 liradan kapadı. Cumhuriyet altını da değer kazandı, 13 bin 202 liraya yükseldi.Çeyrek altın da 3 Bin 228 liradan 3 bin 232 liradan işlem gördü.

DOLARDA YÜZDE 1'LİK ARTIŞ

Dolar kuru bu hafta hareketliydi. Her gün yeni rekorlara imza adan dolar yüzde 0,97'lik artışla yılın ilk haftasını 29,8410 liradan kapadı. Euro ise yüzde 0,11 düşüşle haftayı 32,6310 liradan kapadı.