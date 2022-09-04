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Çok konuşulacak Hatay Adana Demirspor maçındaki skandalı Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 21:33
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Bu hakemlerle ligin bitmeyeceğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı. Hatay Adana Demirspor maçındaki skandal kararları yazdı

Çok konuşulacak Hatay Adana Demirspor maçındaki skandalı Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı
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CEVAT KOL / Yeniçağ

Hatayspor- Adana Demirspor maçı haftanın en kritik maçlarından birisi.. Zira Hatayspor ligde puanı olmayan tek takım. Hocası Serkan Özbalta için “cadı kazanının!” altına odun atılmaya başlandı bile.. Özbalta bugün kendi kaderini oyuncuları ile birlikte kendi tayin edecek. Hatayspor oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla lige heyecan, keyif veren bir takımdı. Fabrika ayarlarına dönmüş görüntüsü verdiler..

Konuk takım Adana Demirspor oynadığı futbol ile zirve yarışında “ben de varım” diyor ama bu futbol ile işi zor.. Balotelli’yi son dakikada satması büyük başarı. Takımın içindeki sorunu temizlemiş oldular. Tabiri caizse bir huzur operasyonu yapmışlar..

İçinde bulunduğu yangının farkında olan Hatayspor oyunun kontrolünü eline alarak başladı. Daha atak oynayan, golü isteyen taraftı. Nitekim golü de su molasından önce 21.dakikada Onur’un ayağından buldu. Hatayspor golün arkasını getirmek için çok çalıştı. Kaleci Ertaç’ın hakkını teslim etmek lazım. İlk yarıda sahada Adana Demirspor’u tanımak mümkün değildi. Sezon başında Adana Demirspor’a transfer olan Yusuf Sarı turist gibi. Bir insan bu kadar mı gamsız olur. Attığı hiç bir pas yerini bulmadı. Kaybettiği her topu elini beline koyarak izledi. Yeteneği olmasa eyvallah diyeceğim. Pres yok. Rakipten oynasa ancak bu kadar oynardı!! İlk yarıda gülen taraf Hatayspor oldu..

İkinci yarıya Adana Demirspor Stambouli’nin yerine Gökhan İnler’i alarak başladı. Hatayspor’un skoru koruma gayreti rakibinin kalesinde daha çok görünmesine fırsat verdi. Teknik direktör Montella işlemeyen sağ kanadını bir saat sonra gördü. Yusuf Sarı’yı kulübeye çekip Akintola’yı oyuna aldı. 68.dakikada ilginç olay yaşandı. Boudjemaa maçın hakemi Burak Şeker’in gözü önünde kendini yere bıraktı, hakem maçın oynanmasına izin verdi. Saha bir anda karıştı. Bu hakemlerle bu lig bitmez.

İki penaltı tartışması ve dolayısıyla  VAR’dan bir penaltı çıkmadı. Son dakikalarda Adana Demirspor’da Talha’nın vuruşunda top filelere gitmiş olsa da VAR’dan döndü. Ama aynı Talha uzatmaların son dakikasında bu kez kafayla eşitlik golünü attı. Taraflar birer puanla yetinmek zorunda kaldı. Çok konuşulacak bir maç oldu.

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