Yapılamaz denilen yaptı 50 TL'den satıyor

İHA'nın haberine göre, balık tüketiminin de gün geçtikçe arttığı kentte vatandaşlara sezonuna göre hizmet veriliyor. Kentte alabalık üretimi yapılırken, bu sezonda getirilen ve herkesin uygun fiyatı ile tüketme olanağı olan hamsiye rağbet arttı.

Karadeniz’den haftalık 1 ton civarında hamsinin getirildiği kentte balıkçı esnafı Mahmut Sarı, günlük 200 kilogram hamsi temizleyip müşterilerine çöp şiş olarak farklı bir pişirimle sunuyor.

Hamsiyi şiş kebap gibi çöp şişlere dizerek ızgarada pişirdiklerini ve vatandaşların da beğendiğini ifade eden Sarı, “Kentimizde balık tüketimi her geçen gün artıyor. Bugünlerde hamsi sezonu olduğu için hamsiye rağbet arttı. Karadeniz bölgesinden Samsun, Trabzon ve Sinop gibi bölgelerden hamsi geliyor. Bugünkü gelen hamsimiz Samsun’dan geldi" dedi.

Sarı "Bu ürün yağlı olduğu için biz genellikle çöp şişe dizerek ızgara üzerinde pişiriyoruz. Balık kendi yağı ile pişiyor ve lezzeti de farklı oluyor. Özellikle kolesterolü olan insanlar, 'yağ kullanmadan pişir' diyenler çok fazla. Bu çöp şiş yöntemi daha fazla kullanıyoruz. Burada biz servis porsiyonunu 50 liradan satışa sunuyoruz. İki şiş hamsi 450 gram geliyor ve bir çöp şiş üzerinde 20 adet hamsi var" diye konuştu.

Çöp şiş hamsi yiyenlerden Hakan Büyükdereli ise, "Balıkçı esnafımızın bu durumu keşfetmesi güzel olmuş. Çok güzel tadı var ve çöp şişe dizilip ızgarada yapılması beğeniliyor" dedi.