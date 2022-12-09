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Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor

Damarlar her canlının adeta can damarı. O nedenle srekli açık halde olması gerekiyor. Tıkanması durumunda kalp krizinden inmeye kadar birçok ölümcül hastalık ortaya çıkıyor. İşte böyle zamanlara yakalanmamak için bu ikiliye yani sarımsak ve soğana ihtiyacımız var. İşte Soğan ve sarımsağın mucizesi!

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 14:18
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Bu ikili damarları açıyor

Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
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Soğan sarımsak kürü vücudu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı savaş veriyor. Hatta kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları, eklem ağrıları, diyabetle de savaşıyor. Soğan ve sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmez.
Bu ikiliden oluşturulan kürü 21 gün tükettiğinizde olacaklara aklınız şaşacak.

Soğan ve sarımsak gerçekten de vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir şifa deposu. Soğan B6, C vitamini, folat ve potasyumdan zengin. Sarımsak ise yüksek miktarda fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B kompleks vitaminlerini içeriyor.

İKİLİ KÜKÜRTLÜ BİLEŞİK

Soğan ve sarımsağın en önemli biyokimyasal özelliklerinden biri vücuttaki zehirli toksik maddeleri atmaya yardımcı olan antioksidan potansiyelidir. Bununla birlikte soğan ve sarımsaktaki yüksek düzeyde C vitamini bağışıklığı düzenler, kollajen yapımını ve doku tamirini artırır, demir emilimini sağlıyor. Soğan ve sarımsak birçok antioksidan flavonoidleri içeriyor.

Soğanda 25 çeşit flavonoid bulunuyor. Flavonoidler ve C vitamini hücre hasarına neden olan zararlı molekülleri tutar kanser, diyabet ve kalp hastalıklarının önüne set çeker. Kırmızı soğana rengini veren antosiyanin kalbin ve damarların koruyucusudur. Kapsamlı, çok sayıda katılımcıyı içeren bilimsel bir çalışmada antosiyaninden zengin besinleri tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 32 oranında azalttığı saptanmış.

BAĞIŞIKLIĞIN LİDER KORUYUCUSU

Amerika Kanser Araştırma Merkezi bir araştırma yaptı, soğandaki fisetin ve kuersetin, sarımsaktaki allisin gibi fitokimyasalların immun sağlığı destekleklediğini ve DNA, hücre hasarı ve inflamasyonu önleyerek kanser gelişim riskini azalttığını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalar da çiğ ya da pişirilmiş sarımsak ve soğan tüketimi ile mide, bağırsak, prostat, gırtlak ve meme kanseri arasında ters orantı olduğu sonucunu gösteriyor. Bilimsel 26 çalışmayı içeren bir incelemede allium ailesinden gelen sebzeleri tüketen bireylerde mide kanseri riskinin yüzde 22 oranında azaldığı belirtildi.

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