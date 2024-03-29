'Bu kadar da olmaz' dedirtti: Seyir halindeki araçtan kedinin üzerine cam şişe fırlattı

Kaynak: İHA
'Bu kadar da olmaz' dedirtti: Seyir halindeki araçtan kedinin üzerine cam şişe fırlattı
İstanbul'da seyir halindeki araçta giderken, karşıdan karşıya geçen kedinin üzerine şişe attı. Gözaltına alınan sürücüye 2 bin 70 lira ceza uygulandı.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, seyir halindeki araçta giden Muhiddin A., kaldırımın kenarındaki kedinin üzerine cam gazoz şişesi fırlattı. Duruma şahit olan motosikletli sürücünün, araç içerisindekileri şahıslara tepki göstermesi üzerine Muhiddin A., araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü. Yaşanan anlar başka bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı.

Çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhiddin A.'yı gözaltına aldı. Şahsa saygısızca araç kullanmaktan, yere çöp ve benzeri şeyler atmaktan karayolu üzerinde duraklamaktan toplamda 2 bin 70 TL ceza uyguladı.

Son Haberler
Adana'da bir kadın sevgilisi ve 8 yaşındaki oğluna ittirdiği kamyoneti çaldı Gündem
Adana'da bir kadın sevgilisi ve 8 yaşındaki oğluna ittirdiği kamyoneti çaldı
Kritik veri açıklandı Ekonomi
Kritik veri açıklandı
Giresun'da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı Gündem
Giresun'da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı
Tek kullanımlık zeytinyağı satılmaya başlandı Ekonomi
Tek kullanımlık zeytinyağı satılmaya başlandı
Ceyda Düvenci ile büyük aşk yaşamıştı. Kaan Girgin’in son hali ortaya çıktı Magazin
Ceyda Düvenci ile büyük aşk yaşamıştı. Kaan Girgin’in son hali ortaya çıktı
Kocaeli’de bir kafe alev alev yandı Gündem
Kocaeli’de bir kafe alev alev yandı
Tamer Karadağlı'nın CHP'li belediyenin sanıp eleştirdiği bina kendi bakanlığının çıktı. Liyakat bunun neresinde Gündem
Tamer Karadağlı'nın CHP'li belediyenin sanıp eleştirdiği bina kendi bakanlığının çıktı. Liyakat bunun neresinde