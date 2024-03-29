'Bu kadar da olmaz' dedirtti: Seyir halindeki araçtan kedinin üzerine cam şişe fırlattı

İstanbul'da seyir halindeki araçta giderken, karşıdan karşıya geçen kedinin üzerine şişe attı. Gözaltına alınan sürücüye 2 bin 70 lira ceza uygulandı.