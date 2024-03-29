'Bu kadar da olmaz' dedirtti: Seyir halindeki araçtan kedinin üzerine cam şişe fırlattı

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, seyir halindeki araçta giden Muhiddin A., kaldırımın kenarındaki kedinin üzerine cam gazoz şişesi fırlattı. Duruma şahit olan motosikletli sürücünün, araç içerisindekileri şahıslara tepki göstermesi üzerine Muhiddin A., araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü. Yaşanan anlar başka bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı.
Çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhiddin A.'yı gözaltına aldı. Şahsa saygısızca araç kullanmaktan, yere çöp ve benzeri şeyler atmaktan karayolu üzerinde duraklamaktan toplamda 2 bin 70 TL ceza uyguladı.