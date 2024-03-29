Arabasını park etti, anahtarı lastiğin üzerine koyup dilenmeye gitti

Kaynak: İHA
Arabasını park etti, anahtarı lastiğin üzerine koyup dilenmeye gitti
Adana'dan Bolu'ya dilenmeye gelen ve yaşlı görünmek için kılık değiştiren 40 yaşındaki dilenci, ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumali A. isimli şahsın da arasında olduğu şebekenin, Adana'dan Bolu'ya dilenmek için geldiğini tespit edince harekete geçti. Yaşlı kılığına bürünüp sakat gibi davranan Cumali A., zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 40 yaşındaki dilencinin üzerinden bin 595 lira çıktı, bu parayı da sadece 2 saatte topladığı belirtildi. Dilenciye 977 lira idari para cezası kesildi.

Çekilen görüntülerde Cumali A'nın aracı park ettikten sonra anahtarı diğer şebeke üyelerinin alabilmesi için teker bölümüne sakladığı görüldü. Ekipler, şahsa aracı kaldırıma park ettiği için de ceza kesti.

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