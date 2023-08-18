Bu kadar zammın ardından akaryakıta indirimcik

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından bugün motorine bir indirim geldi. Gece saatlerinde motorinin fiyatı 1 lira 52 kuruş düşecek.

Bu kadar zammın ardından akaryakıta indirimcik

Editör: Erhan SONGÜR

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Üst üste gelen zamların ardından bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Fiyatı 38 liranın üzerine çıkan motorine, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK

İndirimin ardından motorinin litresi

İstanbul’da 36 lira 86 kuruş,

Ankara'da 37 lira 36 kuruş,

İzmir'de ise 37 lira 52 kuruş olacak.

FİYAT 3 AYDA 2 KATINA ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi.

3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

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