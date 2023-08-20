Akaryakıta üst üste gelen zamlar sonrası korkunç iddia: Benzin fiyatı 50 lirayı bile geçecek

Seçim sonrası dolar kurundaki artış ve ÖTV zammı ile birlikte benzin ve motorin zamları durdurulamaz noktaya geldi. Güncel rakamlara göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 36,83 liradan, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Akın açıklamasında akaryakıt fiyatlarının seçimden bu yana geçen üç ayda iki katına çıktığına dikkat çekti.

Akaryakıt zamlarının; başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde üretim maliyetlerinin artmasına ve enflasyonun da yükselmesine neden olduğunu vurgulayan Akın açıklamasında şunları söyledi:

“AKARYAKIT FİYATLARI SEÇİMDEN BU YANA DURMADAN ARTIYOR”

“Seçimin yapıldığı 14 Mayıs’ta benzinin litre fiyatı 19 lira 81 kuruş; motorinin litre fiyatı ise 18 lira 58 kuruş olarak pompaya yansıyordu. AK Parti iktidarı seçim öncesi Gabar’da bulunan petrol ile akaryakıt ürünlerinde yerli üretimin artacağı ve fiyatların ucuzlayacağı yönünde algı da yarattı. Ancak bugün gelinen noktada bütün sektörlerde temel bir girdi olan akaryakıt fiyatları seçimden bu yana üç ayda durmadan artıyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ SONBAHAR DÖNEMİNDE AKARYAKIT FİYATLARININ 50 LİRAYI BİLE GEÇEBİLECEĞİ BELİRTİLİYOR”

Benzin ve motorinin fiyatları üç ayda ikiye katlanırken, mevcut ekonomi verileri bu artışın daha da süreceğini gösteriyor. Türk lirasında değer kaybı sürdükçe akaryakıt fiyatları daha da zamlanacak. Özellikle önümüzdeki sonbahar döneminde akaryakıt fiyatlarının 50 lirayı bile geçebileceği belirtiliyor.

“AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN EN BÜYÜK NEDENİNİN TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBI OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR”

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeni uluslararası piyasaların etkisi olduğu görüşü de gerçeği yansıtmıyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında belirleyici olan brent petrolün fiyatı 14 Mayıs’ta 78 dolar düzeyindeyken, bugün 84 dolara işlem görüyor. Başka bir deyişle brent petrol fiyatındaki artış yüzde 7,6 oranıyla sınırlıyken, Türkiye’deki akaryakıt fiyatı neredeyse yüzde 100 oranında arttı. Bu veriler dikkate alındığında akaryakıt fiyatlarındaki artışın en büyük nedeninin Türk lirasındaki değer kaybı olduğu ortaya çıkıyor.

“AKARYAKIT ZAMLARI ENFLASYONDA DOMİNO ETKİSİ YARATACAK”

Akaryakıt zamları; başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde temel bir girdi olduğu için üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Üretim maliyetlerinin artması çarşı, pazar ve raf fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Başka bir deyişle akaryakıt zamları enflasyonda domino etkisi yaratacak. Litrede yaklaşık 6 liralık artış Temmuz 2023’te tarihi bir enflasyona neden olmuştu. Şimdi ağustos ayında da yapılan akaryakıt zamları enflasyonu daha da yükseltecek.”