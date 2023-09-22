Bu kafa ile daha çok seçim kaybeder birbirinize düşersiniz…

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre Türkiye'deki emeklilerin toplam sayısı şöyle;

-15 milyon 900 bin...

9 milyon civarındaki emeklinin maaşı 7 bin 500 lira.

14 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı.

Bu çok büyük oy kitlesinin çocuklarını saymayalım ama eşleri ile birlikte yaklaşık 20-25 milyon oyu olur değil mi?

Oy hazinesidir emekliler.

Ve bu kadar mağdur, bu kadar geçim sıkıntısı altında yaşarlarken elbette seçimlerde muhalefetin de iktidarın da hayali değil ama gerçekçi vaatlerine bakarlar.

Recep Tayyip Erdoğan iktidarı, 21 yıl boyunca emeklilerin hak ettikleri maaşlarını verdi mi? Hayır…

Hak ettiklerinden çaldılar mı? Evet…

Tarih 4 Ocak 2023

Emekli Orhan Uğuroğlu’nun maaşını belgesi ile yazıma şöyle taşıdım:

“AKP hükümetinin yandaşı memur sendikaları her zamanki gibi gelecek her zammı alkışlarlar.

Ben şimdi 1993’te SSK emeklisi olarak maaşımın perişan edilmesi gerçeğini AKP iktidarının gözüne sokayım:

30 Temmuz 1993 tarihli ve 190266 sayılı bu orijinal belge, SSK’dan emekli olduğum gün tebliğ edildi.

1 Ağustos 1993’te emekli maaşım şöyle bağlandı:

-3.146.781 lira…

1 Ağustos 1993’te net asgari ücret ne kadardı?

-1.563.473 lira

Yani maaşım net asgari ücretin tam 2 katından fazlaydı…

-1 Ocak 2023’te asgari ücret: 8.506 lira oldu.

AKP iktidarının vereceği zam ile 1 Ocak 2023’teki emekli maaşım şöyle olacak:

-7.922 lira…

Asgari ücret ne kadar oldu?

-8.506 lira.

Asgari ücretin ne kadar altına düştüm? 584 lira…

Son 20 yılda, emekli maaşımı çala çala açlık sınırı altına düşürdü hükümet.

Bugün maaşım asgari ücretin 2 katı olsaydı:

-17.012 lira alacaktım…

Emekli maaşımı kimler çaldı ise Allah belalarını versin…

-Yerin dibine batsın bu haksız, hukuksuz, adaletsiz sistem,

-Yerin dibine batsın bu Tek Adam Rejimi…

15 milyon emekli kardeşime sesleniyorum:

-Hâlâ AKP’ye oy verecek misiniz?

-Hâlâ AKP yandaşı MHP’ye oy verecek misiniz?

Emeklileri açlık sınırı altında yaşam mücadelesi vermeye ve sosyal yardımlara muhtaç eden sözde ekonomist;

-Recep Tayyip Erdoğan’a oy verecek misiniz?

Bilin ki verdiğiniz her oy haram olur…”

Değerli okurlarım,

Sadece benim değil ki milyonlarca emeklinin sorunu buydu ve muhalefet bu sorunu maalesef görmezden geldi, umursamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki bayram için vaadi 15 bin lira dışında muhalefet partileri emeklilerin oylarına talip olmadılar.

Ve seçimi birleşe birleşe kaybettiler…

Bugün Türkiye’nin gündeminde emeklilere verilecek fark var.

31 Mart 2024’te de Yerel Seçim var.

Emeklilere sahip çıkan muhalefet var mı? Yok…

Muhalefetin muhalefeti eleştirmesi var mı? Çok…

Muhalefet partilerinin tüm liderlerine sesleniyorum;

-Bu kafa ile daha çoook seçim kaybeder, birbirinize düşersiniz…