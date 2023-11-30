Bu kışın trend kıyafetleri belli oldu. Size çok yakışacak

2024 kış sezonu kıyafetleri, hem şık hem de sıcak tutan modellerle dolu. Size çok yakışacak kıyafetler arasında hırka ve ceketler, tek renk paltolar ve deri eldivenler dikkat çekiyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu kışın trend kıyafetleri belli oldu. Size çok yakışacak

Hava tahminleri bu kışın çok sert geçeceğine işaret ediyor. Buz gibi havayı ise moda trendleri ısıtacak. Sokaklar bu kış rengarenk olamayacak. Çünkü bu kış kırmızı, kahverengi, gri ve siyah gibi koyu renkler de ön planda. Bu renkleri ten renginizle uyumlu şekilde kombinleyerek pahalı ve zayıf bir izlenim yaratabilirsiniz.

Bazı moda devleri, koleksiyonlarını farklı şehirlerde tanıtırken, bazı yeni tasarımcılar da ilk koleksiyonlarını görücüye çıkardı. Bu sezonun en çok merak edilen defilesi ise Daniel Lee imzalı ilk Burberry defilesi oldu. Bu defilede, İngiliz markasının klasik çizgisine sadık kalınırken, modern ve yenilikçi dokunuşlar da görüldü. 2024 kış sezonu kıyafetleri sokakları şimdiden şenlendirmeye başladı.

Takım elbiseler: Güçlü kadını simgeleyen takım elbiseler, her formuyla sokak stilinden sosyal hayata her yerde kullanılabilecek. Kot blazer ceketler, İspanyol paça pantolonlar, ceket-etek takımları ve kravatlar bu akımın öne çıkan parçaları.

Siyah paltolar ve beyaz gömlekler: Gardırobumuzun anahtar parçalarından olan siyah paltolar ve beyaz gömlekler, klasik ve zamansız bir görünüm sunuyor. Her çeşit siyah palto, trend parça olarak hayatımıza giriyor. Beyaz gömlekler de sezonun öne çıkan trendlerinden.

Deri tasarım: Deri tasarımlar, bu yıl her zamankinden çok daha güçlü geliyor. Deri, sadece ceketlerde ve pantolonlarda değil, eteklerde, trençkotlarda, elbiselerde ve bluzlerde de sıkça karşımıza çıkacak.

Eldiven: Bu kış kadınların en büyük aksesurları arasında deri eldivenler yer alacak. Elleri soğuktan koruyan eldivenler kadınların çekiciliğine çekicilik katacak.

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