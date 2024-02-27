Bu kiste dikkat

Ganglion kisti, el bileği veya elde, bazen de ayak bileği veya ayakta görülen, iyi huylu ve sıvı dolu bir kabarcık şeklindeki bir durumdur. Bu kistler, eklemler veya tendonlar ile ilişkilidir ve genellikle zararsızdır. Ancak, sinir veya damar üzerine baskı yaparsa ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Bu kistlerin neden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir, ancak travma, zorlanma, yaşlanma, genetik faktörler gibi nedenler rol oynayabilir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.

Bu kistler, el bileğinin sırtında veya el ayasında, parmaklarda, dirsekte, dizde, ayak bileğinde veya ayak sırtında oluşabilir. Kistlerin boyutu değişken olabilir, bazıları çok küçük, bazıları ise 2-3 cm çapında olabilir. Kistlerin çoğu ağrısızdır, ancak bazıları şiddetli ağrıya neden olabilir. Kistlerin yaklaşık yarısı kendiliğinden kaybolabilir, ancak kaybolmayan veya ağrı yapan kistler tedavi edilmelidir. Tedavi seçenekleri arasında ilaç, atel, kist boşaltma veya cerrahi operasyon bulunur. Tedavi edilmeyen kistler, el bileğinde hasara, instabiliteye veya dejenerasyona yol açabilir. Bu nedenle, el bileğinde veya elde şişlik, ağrı, güçsüzlük veya kavrama zorluğu olan kişilerin doktora başvurmaları gerekir.