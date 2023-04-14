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Bu köyde evini bırakan kaçıp gidiyor

Erzurum’un Uzundere ilçesindeki köyde heyelan korkusu 60 haneyi göç etmeye zorladı. Evlerin tamamı her geçen gün santim santim kayıyor, köylüler tedirgin ve her an ölüm korkusu ile yaşıyor.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 13:20
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Bu köyde evini bırakan kaçıp gidiyor

Bu köyde evini bırakan kaçıp gidiyor
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Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde 60 hanelik koca bir yerleşim yeri her geçen gün santim santim kayıyor. Heyelandan dolayı evlerin duvarları ya çatlamış ya da yıkılmış durumda. Köylüler korku ve endişe içerisinde yaşıyor.

Yerleşim yerinde 60 hane bulunuyor. Korkudan evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar ya başka şehirde ya da Uzundere ilçe merkezinde kirada oturmak zorunda kaldı. Ahırdaki hayvanların başlarına yıkılan evler mevcut. 

Afet bölgesi olarak ilan edilen bölgenin acilen boşaltılması gerekiyor. Vatandaşlar, ufacık bir depremde bütün köyün yerle bir olacağını ifade ediyor. Dededen kalma taş ve ahşap evleri tarihi değer taşıyor. 

Çocuklarına oturacak bir ev bırakamayacakları için üzüldüklerini belirtiyor. Mahalle iç içe olduğu için araç yolu bulunmuyor, herhangi bir yangında itfaiyenin yetişme imkanı yok. Geçtiğimiz yıllarda çıkan bir yangında araç yolu bulunmadığı için bir ev küle dönmüş. 

Çıkan yangın, köylülerin kendi çabaları ile diğer evlere sıçramadan söndürülmüş. Vatandaşlar göçü engellemek ve can güvenliklerini sağlamak için yetkililerden yardım istiyor. Evlerin tamamı çatlamış, kaymış, bölünmüş hatta kısmen yıkılmış durumda. 

Yaşanacak ufak bir depremde tehlike altında. Yaşanan deprem felaketinden sonra vatandaşlar rahat uyuyamadıklarını, tedirgin olduklarını ifade ediyor. Gidecek başka yerleri olmadığı için mecburen bu mahallede yaşamak zorunda olduklarını dile getiriyor. 

İmkanı olan köyü terk etmiş kalan vatandaşlar da mahalle ortamının tekrar sağlanması için bir çözüm yolu bekliyor. Vatandaşlar, ata topraklarını terk etmek istemiyor. 

Bu sene yağmur bol olduğu için toprak alanlarda çökmeler ve kayma meydana geliyor. Koca bir dağ, santim santim mahalleyi dereye doğru itiyor.

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