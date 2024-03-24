Bu köyde seçimlerin kaderi Almanya'da yaşayan gurbetçilerin elinde

Batman merkeze bağlı Ezidilerin yaşadığı Yolveren köyünde 35 yıl süreyle rakipsiz olarak muhtar olan Mehmet Alcu, geçen sene hayatını kaybetti. Yerine atama yapılan bir memur, muhtar olarak görev yapmaya başladı.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Cengiz Kıy ve Hasan Giy’in muhtar adayı olduğu 10 haneli köyde, oy kullanma hakkı olan 37 kişi bulunuyor. Fakat, bu 37 kişiden 20’si Almanya’da yaşıyor.

Seçilecek olan muhtarı seçim zamanları veya yaz tatillerinde köye gelen vatandaşların oyları belirleyecek.

Muhtar adaylarından Cengiz Kıy, gelecek hafta Almanya’da yaşayan seçmenlerin köye gelmeye başlayacaklarını duyurdu.

"GÖZÜMÜZ, AVRUPA’DAKİ SEÇMENLERDE"

Cengiz Kıy, “Şimdi önümüzde yerel seçim var. Köyümüzde oy kullanma hakkı olan Avrupa’da seçmenlerimiz bulunuyor. Seçmenlerin büyük bölümü Almanya’da oturuyor. Gözümüz, Avrupa’daki seçmenlerde” ifadelerini kullandı.

Köylerinde 6-7 ailenin yaşadığını belirten Kıy, “Oy kullanma hakkı olanların yarısından fazlası Avrupa’da oturuyor. Biz de önümüzdeki pazar yapılacak seçimde oy kullanma hakkı olanların sandık başına gelmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÖYÜN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ MUHTAR KOLLARI SIVAYACAK”

Köyde biriken bazı sorunlar olduğunu söyleyen Kıy, “Bu sorunların çözümü için artık yeni muhtar kolları sıvayacak. Muhtarlığa kim aday olursa olsun tek isteğimiz var; o da seçilenin geçmişten günümüze gelen birikmiş sorunları çözmesidir. Batman’a yakın mesafede bir yerleşim birimiyiz. Köy uzun süre önce boşalmıştı, Avrupa’dan dönüşlerle birlikte canlandı” ifadelerini kullandı.