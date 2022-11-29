29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Bu krizde temizleyeyim derken mutfak dolabınızdan olmayın! İşte çizmeden mutfak dolabı temizlemenin ipuçları

Bu krizde temizleyeyim derken mutfak dolabınızdan olmayın! İşte çizmeden mutfak dolabı temizlemenin ipuçları

Mutfak; en çok girip çıkılan, evdeki meşguliyetin en yoğun olduğu alan. Mutfak dolapları da hâliyle en çok kullanılan eşyaların başında geliyor. Özellikle yağlı yemeklerin buharından kolayca kirlenen mutfak dolapları, sık sık temizlik istiyor. Fakat bunu dolaplara hasar vermeden yapmak zor olabiliyor. Gelin, mutfak dolapları çizilmeden nasıl temizlenir birlikte inceleyelim.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:54
Takip Et

Bu krizde temizleyeyim derken mutfak dolabınızdan olmayın! İşte çizmeden mutfak dolabı temizlemenin ipuçları

Bu krizde temizleyeyim derken mutfak dolabınızdan olmayın! İşte çizmeden mutfak dolabı temizlemenin ipuçları
+
Aa
-

Mutfak dolaplarınızı çizmeden temizlemek için doğal karışımlar birebir. Gönül rahatlığıyla kullanacağınız bu ürünler, son derece ulaşılabilir. Her evde bulunan sirke, karbonat ve biraz bulaşık deterjanı işinizi fazlasıyla görür. Her birini farklı kombinasyonlarla deneyebileceğiniz karışımların en etkililerini sizin için derledik.

MUTFAK DOLAPLARINI ÇİZMEDEN TEMİZLEYİN

Temizlik yaparken dolaplarınızın çiziklerle dolmasını istemezsiniz, değil mi? Bunun için mutfak teli gibi sert malzemelerden uzak durmanız gerekiyor. Mutfak teli, bulaşıklarda yağı ve kiri kolayca çıkarıyor fakat malzemelerin çizilmesine neden oluyor. Özellikle mutfak dolaplarınız narin materyallerle üretilmişse sert cisimlerle temizlendiğinde yüzeylerinin çizilme riski artar. Bu yüzden yağları çok güzel çıkarsa da mutfak teli, aklınıza gelecek son şey olsun. "Peki, tel kullanmadan bu iş nasıl olacak?" diyebilirsiniz. Sonuçta donmuş yağ lekeleri kolay kolay çıkmıyor. Yumuşak bir bezle bu lekeleri çıkarmak, fiziksel güç gerektirebilir. Korkmayın, imdadınıza doğal ve pratik karışımlar yetişiyor! Mesela sirke, karbonat gibi ürünler bunun için ideal. Yağ çözücü spreyler de bu konuda oldukça etkili.

BULAŞIK DETARJANI - SİRKE KARIŞIMI

Bulaşık deterjanı ve sirke güzel bir ikili! Bir kap içinde su, bir çay bardağı sirke ve uygun miktarda bulaşık deterjanını karıştırın. Süngerinizi kaba daldırın ve dolapları ovalayarak silmeye başlayın. Bu malzemelerin kimyasal gücü, sert bir cisimle fiziksel güç kullanmadan kirleri çıkarmanıza yardımcı olacak.

KARBONAT - SİRKE KARIŞIMI

Ilık su dolu kaba birer fincan sirke ve karbonat ekleyin. Sonra nemli yumuşak bir bezi karışıma daldırın ve dolaplarınızı bastırarak silin. Asidik özellikteki sirke ve karbonat, yağ lekeleriyle tepkimeye girip işinizi kolaylaştıracak.

YAĞ ÇÖZÜCÜLER

Yağ çözücüyü dolabınızdaki yağlı kısımların direk üzerine püskürtün. Birkaç dakika bekleyin. Sonra yumuşak ve hafif nemli bir bezle silin. Bu kimyasalın yaptıklarına siz de şaşıracaksınız!

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.