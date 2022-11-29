Bu krizde temizleyeyim derken mutfak dolabınızdan olmayın! İşte çizmeden mutfak dolabı temizlemenin ipuçları

Mutfak dolaplarınızı çizmeden temizlemek için doğal karışımlar birebir. Gönül rahatlığıyla kullanacağınız bu ürünler, son derece ulaşılabilir. Her evde bulunan sirke, karbonat ve biraz bulaşık deterjanı işinizi fazlasıyla görür. Her birini farklı kombinasyonlarla deneyebileceğiniz karışımların en etkililerini sizin için derledik.

MUTFAK DOLAPLARINI ÇİZMEDEN TEMİZLEYİN

Temizlik yaparken dolaplarınızın çiziklerle dolmasını istemezsiniz, değil mi? Bunun için mutfak teli gibi sert malzemelerden uzak durmanız gerekiyor. Mutfak teli, bulaşıklarda yağı ve kiri kolayca çıkarıyor fakat malzemelerin çizilmesine neden oluyor. Özellikle mutfak dolaplarınız narin materyallerle üretilmişse sert cisimlerle temizlendiğinde yüzeylerinin çizilme riski artar. Bu yüzden yağları çok güzel çıkarsa da mutfak teli, aklınıza gelecek son şey olsun. "Peki, tel kullanmadan bu iş nasıl olacak?" diyebilirsiniz. Sonuçta donmuş yağ lekeleri kolay kolay çıkmıyor. Yumuşak bir bezle bu lekeleri çıkarmak, fiziksel güç gerektirebilir. Korkmayın, imdadınıza doğal ve pratik karışımlar yetişiyor! Mesela sirke, karbonat gibi ürünler bunun için ideal. Yağ çözücü spreyler de bu konuda oldukça etkili.

BULAŞIK DETARJANI - SİRKE KARIŞIMI

Bulaşık deterjanı ve sirke güzel bir ikili! Bir kap içinde su, bir çay bardağı sirke ve uygun miktarda bulaşık deterjanını karıştırın. Süngerinizi kaba daldırın ve dolapları ovalayarak silmeye başlayın. Bu malzemelerin kimyasal gücü, sert bir cisimle fiziksel güç kullanmadan kirleri çıkarmanıza yardımcı olacak.

KARBONAT - SİRKE KARIŞIMI

Ilık su dolu kaba birer fincan sirke ve karbonat ekleyin. Sonra nemli yumuşak bir bezi karışıma daldırın ve dolaplarınızı bastırarak silin. Asidik özellikteki sirke ve karbonat, yağ lekeleriyle tepkimeye girip işinizi kolaylaştıracak.

YAĞ ÇÖZÜCÜLER

Yağ çözücüyü dolabınızdaki yağlı kısımların direk üzerine püskürtün. Birkaç dakika bekleyin. Sonra yumuşak ve hafif nemli bir bezle silin. Bu kimyasalın yaptıklarına siz de şaşıracaksınız!