Bu meyvelerin kabukları çok sağlıklı

Birçok meyveyi kabuğundan soyup yiyor ve kabuklarını çöpe atıyoruz. Ancak bu meyvelerin kabukları hakkında bilgi sahibi olsaydınız asla çöp olmasına izin vermezdiniz.

Gülsüm Sundu KAYNAK: Haber Merkezi
Bu meyvelerin kabukları çok sağlıklı

Bazı meyvelerin kabukları kendisinden daha faydalı oluyor. Tariflere karıştırarak, yiyerek, cilt maskelerinde kullanarak ya da oda kokusu şeklinde bu kabuklardan yararlanabilirsiniz. Ancak bu kabukları kullanmadan önce iyi bir şekilde yıkandığından ve ilaçlandığından emin olmalısınız.

Portakal kabuğu:

Mutlaka saklamanız gereken meyve kabuklarının başında geliyor. İçerisinde bulunan maddeler sayesinde portakal kabuğu, cilt bakımı için çok doğal ve etkili bir madde. Bunu cildinize sürerek siyah noktalardan ve yağlı görünümünden kurtulabilirsiniz. Ayrıca kabuğun kendisini yemek de oldukça faydalı.

Muz kabuğu:

Antioksidan, mineral ve vitamin kaynağı olan muz kabuğunu, yara ve sivilcelerinizin iyileşmesi için yüzünüze sürebilirsiniz. Ayrıca muz kabuğu, böcek ısırıklarına karşı da iyileştirici bir etkiye sahiptir. En önemli özelliklerinden biri de, dişleri beyazlatmasıdır.

Elma kabuğu:

Elmanın içerdiği lifin yarısı kendi kabuğunda gizli. Bu yüzden elma kabuğu hem çok değerli hem de A ve C vitaminleri ile potasyum içeriyor. Kabuğunu soyarak yediğiniz elmanın bu vitaminlerini kaybetmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu kabuklar, sağlıklı kemik gelişimi için de katkı sağlıyor.

Kivi kabuğu:

Genellikle soyularak yenilen bir meyve olan kivinin kabuğunda etli kısmından çok daha fazla C vitamini olduğunu biliyor muydunuz? Aynı zamanda antioksidan özelliğine de sahip olan kivinin kabuğunu cilde sürmek de cilt tonunu düzenliyor.


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