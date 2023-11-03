Bu meyveyi yiyen geç yaşlanıyor

Cilt uzmanı Ahmet Akın kış aylarında tüketilen greyfurt meyvesinin cilt üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. İçeriğindeki kolajen ile cildin yaşlanmasını önlediğini ve ciltte oluşan lekelerin rengini açtığının alını çizen Ahmet Akın, şunları söyledi:

“Yaş ilerledikçe kolajen üretimi azalır. Kolajen eksikliğinin yansımaları en çok cildimizde görülüyor; cildimiz sıkılığını kaybederek sarkar, matlaşır ve kırışıklar kaçınılmaz hale gelir. Son yıllarda güzellik ve besin takviyesi sektörünün gözdesi olan kolajen, ayrıca eklem kıkırdaklarından tendonlara, dişlerden tırnaklara kadar pek çok organ ve dokulara fayda sağlıyor.

Vücutta en fazla bulunan protein olan kolajenin temel görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek olarak biliniyor. Kolajeni vücudumuz kendi üretiyor. Ancak 25'li yaşlardan itibaren vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlamaya başlarken, 35'li yaşlardan sonra yavaşlama hızını artırıyor, bunun sonucunda olumsuz etkiler kendini daha fazla gösteriyor. Bu protein et balık ve yumurta beyazı gibi yiyeceklerde olduğu bilinse de kış meyvelerinden biri olan greyfurtta da çok önemli miktarda var”



İHA



